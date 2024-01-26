СКР проводит проверку после смерти мужчины в занесенном снегом автомобиле на Сахалине

В Южно-Сахалинске нашли тело мужчины в заметенном снегом автомобиле.

Следователи проводят проверку по данному факту, сообщает телеканал RT со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ. Причины смерти мужчины устанавливаются.

Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день это единственный случай смерти в результате снегопада.

Погибшего обнаружили в машине, припаркованной возле дома №27 на 1-й Московской улице, уточняет телеграм-канал «ЧП, ДТП. Сахалин – Точка отсчета». Его нашли, когда местные жители вышли откапывать автомобили из сугробов. Дверь машины была не заперта. В ходе осмотра места происшествия признаков совершения преступления в отношении мужчины обнаружено не было. По предварительным данным, смерть могла наступить от отравления угарным газом.

Сахалин третий день находится под ударом снежного циклона. Из-за сильной метели и обильных снегопадов на острове приостановлено автобусное, железнодорожное и паромное сообщение. Меж тем сегодня возобновил работу аэропорт Южно-Сахалинска, аэрогавань была закрыта несколько дней из-за мощного снегопада.

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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