Китайский производитель отзывает более 30 тысяч автомобилей Haval

В России под отзывную кампанию попали более 30 тысяч локально выпускаемых автомобилей Haval из-за возможных проблем с электропроводкой. Об этом сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат 32 156 машин моделей Haval F7 и Haval F7x, проданные в период c 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года.

«Существует вероятность попадания в разъем жгута проводов под водительским сидением влаги с последующим коротким замыканием электропроводки, которое может повлечь за собой оплавление разъема», – говорится в сообщении Росстандарта.

В России автомобили бренда Haval выпускает предприятие ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус». Автозавод расположен в Тульской области.

Тула, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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