Авиакомпаниям запретят рассаживать родителей и их детей в самолетах

Российским авиакомпаниям хотят запретить рассаживать семьи в самолетах. Такие поправки в Воздушный кодекс готовят в Госдуме. Ранее перевозчикам лишь рекомендовали не разъединять детей с родителями в самолетах, однако в каждой компании по-разному оговорили это в правилах.

По словам одного из разработчиков новых норм первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, подготовка законопроекта только началась, сейчас парламентарии уточняют формулировки документа, пишут «Известия».

В настоящее время депутаты определяют, с какого возраста запрет будет актуальным. В частности, рассматриваются несколько вариантов – например, для пассажиров до 12 или 14 лет, а в случаях инвалидности – до 18. Парламентарии настаивают, что садить семьи рядом должны в числе прочих и лоукостеры, которые, как известно, берут плату за выбор места в самолете.

«В первую очередь речь идет о безопасности перелетов, во время которых дети должны находиться рядом с родителями, а не через проход или ряд: ребенок может испытывать сложности во время еды без взрослых либо шуметь. В конечном итоге может возникнуть много ситуаций, в которых родители нужны в непосредственной близости. Уже далее следуют очевидные вопросы комфорта», – пояснила автор инициативы.

В настоящее время на рынке воздушных перевозок нет единообразия в этом вопросе. Авиакомпании могут по-разному трактовать совместную рассадку: некоторые считают, что «если ребенок и взрослый сидят через проход, то в принципе они сидят рядом». Рекомендации о совместной рассадке перевозчики получили от Генпрокуратуры в конце 2023 года. Этот подход компании зафиксировали в своих правилах. Правда, за их нарушения не следует никакой ответственности.

Согласно федеральным авиационным правилам (п. 84), перевозчики обязаны принимать все возможные меры для того, чтобы совместно разместить на борту взрослого пассажира и путешествующего с ним ребенка в возрасте до 12 лет. Ространснадзор и Генпрокуратура обеспечивают постоянный контроль за обеспечением прав пассажиров на совместную рассадку, отметили в Минтрансе.

В Союза пассажиров и Союзе потребителей указали на международную практику. Зарубежные авиакомпании не имеют права размещать несовершеннолетнего ребенка не рядом с родителем.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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