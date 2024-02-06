В Сочи очистили один путь от грязи после селя

Рабочие очистили один путь от грязи после схода селя на участке Дагомыс-Лоо в Сочи. Предстоит его отремонтировать и очистить второй путь, рассказали в ОАО «РЖД».

К утру 6 февраля из колеи выбрали более 15 тыс. кубометров земли и камней. Вторую продолжают чистить, предварительно, предстоит вывезти около 2,5-3 тысячи кубометров грязи.

«Для организации дальнейшего безопасного пропуска поездов был осуществлён принудительный спуск грунта с горной стороны. Путь со стороны моря полностью очищен, в ближайшее время планируется замена повреждённой рельсошпальной решетки», – пояснили в компании.

Специалисты обследовали весь близлежащий склон, но не нашли подвижек породы. Теперь состояние горы будут постоянно отслеживать через систему маяков, установленных во время осмотра.

На 5 февраля были отменены 10 пригородных поездов из-за селя, который полностью перекрыл оба пути в Лазаревском районе Сочи. Теперь часть поездов дальнего следования вместо Адлера будет отправляться от станции Лазаревская, часть – от станции Якорная Щель, некоторые вместо Имеретинского Курорта будут ходить из Лоо. В пункты назначения пассажиров будут доставлять автобусами.

Сочи, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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