В Сочи отменили пригородные поезда из-за схода селя

Сель сошел на железнодорожное полотно в Лазаревском районе Сочи. ОАО «РЖД» отметило 10 пригородных поездов до тех пор, пока грязь и камни не уберут с путей, сообщила пресс-служба компании.

По данным краевого главка МЧС, сель сошел около 23:40 часов 4 февраля между станциями Дагомыс и ЛОО из-за того, что дожди переувлажнили почву. На путях оказалось дерево и порядка пяти тысяч кубометров грязи.

К месту схода селя отправили аварийно-восстановительный поезд, спецтехнику и более 100 железнодорожников. Работы по расчистке грязевой массы продолжались всю ночь.

«Ведётся восстановление контактной сети и расчистка железнодорожного полотна. Работы осложняются тем, что селевые массы продолжают сходить на путь. Движение поездов на участке приостановлено, до четырех часов задержано шесть пассажирских поездов», – пояснили в РЖД.

На 5 февраля отменены пригородные поезда, курсировавшие между станциями Туапсе и Имеретинский Курорт, Туапсе и Аэропорт Сочи, Имеретинский Курорт и Сочи, Сочи и Аэропорт Сочи. На участке Дагомыс – Якорная Щель организована перевозка автобусами пассажиров, которые направлялись в аэропорт и из него на север на поездах «Ласточка».

Ранее селевой поток сошел на участок федеральной трассы М-4 «Дон» в Туапсинском районе.

Сочи, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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