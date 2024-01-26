На Кубани на федеральную трассу сошел сель

В Краснодарском крае селевой поток сошел на участок федеральной трассы М-4 «Дон». Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

«Внимание водители! В Туапсинском районе на автодорогу М-4 «Дон» 1426 км +750 метров сошел селевой поток. В настоящий момент работает техника по расчистке проезжей части», – говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют распорядительно-регулировочные действия. На участке организовано реверсивное движение.

На Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в крае ожидается ливень со снегом и сильный ветер, также возможен подъем уровня рек.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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