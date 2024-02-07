РЖД восстановили движение поездов по одному из путей в Сочи

Движение поездов на участке Дагомыс – Лоо в Сочи, прерванное из-за схода селя, восстановлено по одному из путей. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.

«В 4:56 первый поезд прошел по перегону Дагомыс – Лоо, где селевым потоком была повреждена железнодорожная инфраструктура. До восстановления движения по второму пути поезда будут курсировать через участок в реверсивном режиме», – говорится в сообщении.

В РЖД отметили, что работы по ликвидации последствий удара стихии продолжаются. В них участвуют более 150 специалистов, два восстановительных поезда и другая спецтехника.

В компании подчеркнули, что предпринимаются все необходимые меры для ввода поездов в график.

Напомним, что сход селя на железнодорожное полотно произошел вечером 4 февраля на участке Дагомыс – Лоо в Лазаревском районе Сочи. Причиной стали сильные дожди и переувлажнение почвы. В связи с инцидентом движение поездов на перегоне приостановлено. 18 пассажирских поездов были задержаны, а пригородные поезда отменены. Перевозки на этом участке осуществлялись с помощью автотранспорта.

Сочи, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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