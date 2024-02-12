Пассажирский автобус съехал в кювет на трассе под Воронежем

Автобус с пассажирами наехал на опору ЛЭП и съехал в кювет на трассе «М-4 Дон» в Воронежской области. По предварительным данным, пострадали шесть человек.

ДТП произошло на 539-м километре федеральной трассы. Транспорт следовал из Донецка в Москву. Как сообщили в региональном управлении МВД, 54-летний водитель не учел скорость движения, дорожные и метеорологические условия и совершил наезд на опору линии электропередачи. Автобус опрокинулся.

В момент аварии в салоне находились 40 пассажиров и два водителя. Пострадали шесть человек в возрасте от 31 до 63 лет.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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