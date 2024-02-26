В 2023 году сумма штрафов с дорожных камер в РФ превысила 140 млрд рублей

В 2023 году сумма штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных с помощью фотовидеофиксации, составила почти 141 млрд рублей. Это рекордный показатель за последние пять лет.

Согласно данным статистики Госавтоинспекции, в прошлом году с помощью информации, полученной с камер, вынесли 220,9 млн постановлений. Сумма штрафов составила 140,9 млрд рублей, из которых на конец года было оплачено больше половины – 76,5 млрд рублей.

Сумма штрафов достигла рекорда за последние пять лет. Так в 2022 году по камерам вынесли постановлений на 112,9 млрд рублей, в 2021-м – на 104,1 млрд рублей, в 2020-м – на 94,2 млрд рублей, в 2019 году – на 82,8 млрд рублей.

В общей сложности в прошлом году было выписано 237,6 млн штрафов за нарушение ПДД на сумму 170,2 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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