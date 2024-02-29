В России на развитие внутренних авиаперелетов направят 250 млрд рублей

В ближайшие шесть лет России необходимо повысить авиамобильность граждан. Для этого нужно обновить воздушный парк, а также развивать аэропортовую сеть. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

До 2030 года в РФ предстоит обновить инфраструктуру минимум 75 аэропортов. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 250 млрд рублей.

Кроме того, предстоит обновить и воздушный парк за счет отечественных самолетов, они должны отвечать всем современным требованиям. «Сложная задача, покупали слишком много за границей, а свое производство не развивали», – сказал Путин.

Авиаперелеты по России должны стать более доступными. Интенсивность пассажирской авиации в РФ к 2030 году должна вырасти в 1,5 раза по сравнению с 2023-м, отметил глава государства.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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