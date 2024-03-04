Прерванное из-за взрыва движение поездов под Самарой открыли по одному из путей

После проведенного обследования железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области, где сегодня утром произошел взрыв, возобновлено движение по одному из путей. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«Специалисты провели обследование железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области и убедились в безопасности пропуска поездов по одному из путей», – говорится в сообщении.

В РЖД добавили, что продолжаются работы по восстановлению движения по соседнему пути.

По информации компании, задержанные в результате инцидента пассажирские поезда следуют своим маршрутом. «РЖД принимают необходимые меры по минимизации времени задержек и вводу поездов в график», – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что из-за взрыва на железнодорожном мосту было задержано пять поездов: №32 Москва – Орск; №50 Москва – Самара; №10 Москва – Самара; №7574 Сызрань – Мирная и №7104 Сызрань – Самара.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал взрыв на железнодорожном мосту попыткой теракта. «Попытки совершения террористических актов в отношении объектов инфраструктуры Самарской области предпринимаются не в первый раз, но благодаря слаженной работе всех ведомств и служб все они были пресечены», – заявил он. По его словам, пострадавших в результате происшествия нет. Движение поездов на участке временно приостановлено, часть маршрутов скорректирована и перенаправлена в обход, добавил губернатор.

Тем временем, председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что на месте подрыва железнодорожного моста в Самарской области саперы нашли и обезвредили еще одно неразорвавшееся взрывное устройство. По его словам, какого-либо серьезного урона инфраструктуре не нанесено. «Ответственность за эту бесполезную по сути диверсию уже официально взяла на себя украинская разведка», – отметил парламентарий.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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