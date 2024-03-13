Россияне должны оплатить утильсбор до 1,3 млн рублей за импортные машины

Россияне, купившие импортные машины у частных посредников в попытке сэкономить, должны оплатить утилизационный сбор, размер которого достигает 1,3 млн рублей. С подобным требованием столкнулись до семи тысяч автовладельцев. Об этом пишут «Известия».

Проблема возникает при покупке машины из-за рубежа через посредников-перекупщиков. Так как автомобиль приобретался для личного пользования, люди рассчитывали на оплату сбора по льготным коэффициентам. Но Федеральная таможенная служба рассчитала их по коммерческим ставкам – как для машин, ввозимых дилерами.

Льготные тарифы утильсбора на самые ходовые модели составляют 3,4 тысячи и 5,2 тысячи рублей, полные тарифы – от 300 тысяч до 1,3 млн рублей.

По словам экспертов, посредники-перекупщики, ввозя машины в Россию, часто оформляют их по льготному тарифу. Но когда машина перепродается, бремя доплаты сбора часто ложится именно на нового владельца.

Автовладельцы, столкнувшиеся с претензиями таможенных органов, сейчас пожинают плоды своего желания сэкономить на покупке автомобиля, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Это было предсказуемо: мы уже неоднократно предупреждали о том, что такая экономия в итоге выльется в дополнительные траты. Практика показывает, что любые попытки обмануть систему и попытаться найти ту или иную лазейку, обычно заканчиваются дополнительными расходами, которые съедают всю экономию», – рассказал он изданию.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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