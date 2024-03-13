В России предложили ввести уроки по управлению электросамокатами в школах и вузах

В образовательных учреждениях России нужно организовать короткие просветительские занятия, на которых молодежь будет изучать правила безопасного управления электросамокатами. С такой инициативой выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, пишет RT.

Предложение Ветров направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову. По мнению автора, на электросамокатах в основном передвигаются учащиеся школ, колледжей и вузов.

С приходом весны открывается много точек проката. Чтобы снизить количество аварийных ситуаций с самокатами, следует предупреждать молодежь о последствиях небезопасного управления ими.

«Прошу вас рассмотреть возможность организации коротких просветительских лекций-семинаров в учебных заведениях Российской Федерации с привлечением сотрудников дорожной полиции об основах правил дорожного движения, уважительного использования электросамокатов и иных СИМ, а также о способах безаварийного вождения таких устройств», – говорится в обращении.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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