Владельцы машин с иностранными номерами задолжали 369 млн рублей за проезд по платным дорогам

Водители автомобилей с иностранными номерами задолжали за проезд по платным дорогам 369 млн рублей. Такие данные привел представитель Минтранса Антон Козлов в ходе совещания в комитете Госдумы РФ по транспорту.

Долг, который числится за транспортными средствами из иностранных государств за проезд по платным дорогам «Автодора», в 2021 году составлял 129 млн рублей, в 2022 году сумма выросла до 280 млн рублей, а по итогам 2023 года достигла 369 млн рублей, пишет «Коммерсант». Больше половины должников – водители легковых автомобилей.

Штраф за неоплату проезда по платным трассам составляет 1,5 тысячи рублей для легковой машины, 5 тысяч рублей для автобуса или грузовика. В 2023 году Ространснадзор вынес в общей сложности более 1 млн штрафов за неоплату, более 30% штрафов впоследствии отменили, потому что водители оплатили долг, по остальным работают судебные приставы.

При этом у Ространснадзора нет полномочий остановить легковую машину, а у Госавтоинспекции нет права администрировать нарушения за неоплату проезда. Таким образом, наказать владельцев иностранных автомобилей фактически невозможно. Вопрос требует срочного урегулирования, так как в ближайшее время открываются новые участки платных дорог, поэтому проблема может усугубиться.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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