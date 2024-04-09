Российские водители начали получать штрафы с камер за еще одно нарушение

Дорожные камеры начали фиксировать еще одно нарушение ПДД – штрафы приходят за парковку на направляющих островках. Пилотный проект заработал в Москве. Об этом сообщает «Коммерсант».

Так называемые «направляющее островки» представляют собой обозначенный разметкой и приподнятый над проезжей частью дорожный элемент, предназначенный для разделения и слияния транспортных потоков. Иногда внутри островков ставят бетонные блоки, малые архитектурные формы и т.д.

Парковка на таких островках запрещена, так как оставленные машины ограничивают обзор другим водителям, что может стать причиной аварии. Однако автовладельцы часто нарушают это правило.

Теперь камера фиксирует факт заезда транспортного средства на островок и дает водителю 5 минут, чтобы покинуть запрещенный участок. После этого формируется постановление по ч. 5 ст. 12.19 КоАП (штраф 2,5 тысячи рублей), которое передается в ГИБДД. Пока так работает только один автоматический комплекс в московском районе Лефортово, но при необходимости такие камеры будут использоваться и в других проблемных местах.

«При первичной обработке материалов с комплексов сотрудники ЦОДД проверяют фактическое состояние проезжей части, – пояснили в Центре организации дорожного движения Москвы. – Если разметка частично или полностью не видна, то материал передается в ГИБДД со специальной отметкой. Инспектор принимает решение о привлечении к ответственности. В случае ЧП, если движение организовано по временной схеме, через направляющий островок, штрафы не выписываются».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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