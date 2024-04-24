Новые правила для авиакомпаний спасут пассажиров от жары в самолетах

Регуляторы потребовали от авиакомпаний исключить случаи, когда пассажиры долгое время находятся в салонах самолетов во время жары. На инциденты с духотой на борту обратили внимание Росавиация и Ространснадзор, а в Госдуме призвали Минтранс закрепить допустимые значения микроклимата в федеральных авиаправилах. Об этом пишут «Известия».

В управлении Ространснадзора по надзору в гражданской авиации отметили, что в настоящее время в воздушном законодательстве РФ отсутствуют требования, регламентирующие допустимую температуру воздуха на борту. При этом, согласно действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями на транспорте, утвержденным главным государственным санитарным врачом РФ, допустимые значения в пассажирской кабине должны составлять от 20 до 25 °C.

Ространснадзор призвал авиакомпании закрепить эти нормы в своих внутренних руководящих документах «с последующим информированием членов экипажей в целях неукоснительного соблюдения». Перевозчикам нужно исключить посадку пассажиров в самолеты, если температура в них превышает допустимые значения. Если же при подготовке борта к вылету, уже после посадки, поддерживать допустимые значения по каким-то причинам невозможно, то им следует незамедлительно высадить людей в терминал аэропорта.

В свою очередь в Росавиации руководству авиакомпаний поручили исключить эксплуатацию в районах с жаркими климатическими условиями воздушных судов с дефектами, которые могут спровоцировать снижение эффективности системы кондиционирования или регулирования температуры в кабине.

В Госдуме предложили закрепить допустимые значения температуры воздуха на борту пассажирских судов в федеральных авиаправилах, поскольку этот параметр влияет на комфорт и безопасность перевозки пассажиров, особенно в летний период. В салоне самолета с ростом температуры растет и концентрация углекислого газа. Это весьма опасная среда для людей в целом, и особенно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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