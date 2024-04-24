В России подорожал проезд по платным дорогам

Государственная корпорация «Автодор» с 23 апреля подняла тарифы за проезд по платным дорогам. Об этом сообщается на сайте компании.

«В среднем стоимость 1 пройденного км по сети дорог госкомпании увеличивается на 8% и в зависимости от дороги останется на 25-50% ниже предельных значений, установленных законодательством», – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что повышение связано с инфляцией. Доходы от сбора платы за проезд направляются «на содержание и ремонт автомобильных дорог, а также на возврат привлеченных на создание дорог инвестиций».

Как уточняет «Коммерсант», стоимость проезда на отдельных участках выросла на 15-25%. Самое ощутимое подорожание отмечается на участках М-3 в Калужской области. Менее всего индексация затронула трассу М-12, где на некоторых отрезках дороги цены даже упали.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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