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Понедельник, 13 мая 2024, 14:16 мск

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За спрятанный номер автомобиля при парковке теперь будут штрафовать

Россиян, которые идут на различные ухищрения, чтобы скрыть номер своего автомобиля, будут штрафовать. Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

В МВД предложили ввести административную ответственность за управление транспортным средством, оборудованным устройствами, препятствующими идентификации регистрационных знаков.

Кроме того, предлагается ввести штраф за повторное в течение года управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков.

Также предлагается штрафовать за управление машиной без номеров или с номерами, которые изменены таким образом, что их идентификация невозможна, передает «Интерфакс».

«В проекте отзыва отмечается, что правительство поддерживает законопроект», – сообщил собеседник агентства. В документах к законопроекту указывается, что государственно-правовое управление президента принципиальных возражений правового характера по законопроекту не имеет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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