В России предложили ввести новый дорожный знак

В России может появиться новый предупреждающий дорожный знак «Выгул животных». С такой инициативой в Росстандарт обратился вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Происшествия с участием питомцев часто происходят на участках дорог, которые находятся вблизи специально оборудованных мест для выгула. По мнению парламентария, новый знак необходим для снижения количества случаев таких ДТП.

Знак предлагается ставить вблизи площадки для выгула или других подобных мест, на проезжей части которых возможно появление домашних животных. Похожим образом водителей предупреждают с помощью знака «Дети», приводит слова Даванкова РИА «Новости».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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