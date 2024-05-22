С 1 сентября в России вступят в силу новые правила для дорожных камер

Министерство транспорта России согласовало с МВД, региональными властями и бизнесом новые правила применения камер видеофиксации. Об этом пишет газета «Коммерсант».

«Нормы вступают в силу 1 сентября – соответствующее постановление скоро будет направлено в правительство. Для этого транспортному ведомству пришлось пойти на компромисс, исключив из проекта вызвавшие критику положения, в частности об обязательном соответствии всех камер ГОСТу, а также важной роли так называемых динамических дорожных табло», – говорится в статье.

При этом в документе появилась норма, обязывающая маркировать автомобили с передвижными комплексами фиксации нарушений так, чтобы водители могли их заранее заметить на дороге.

В России насчитывается более 30 тысяч дорожных камер, их число растет. Согласно статистике, это ведет к снижению аварийности, однако водители относятся к камерам скептически, считая, что результатом повсеместного внедрения комплексов автоматической фиксации нарушений становятся порой несправедливые и незаконные штрафы.

Генпрокуратура и ГИБДД ранее заявляли, что региональные власти в ряде случаев устанавливают камеры для пополнения бюджета.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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