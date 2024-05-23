В России резко снизилась доля автомобилей отечественного производства

В России снизилась доля легковых автомобилей, отечественного производства. Об этом сообщили в Национальном агентстве промышленной информации (НАПИ).

«Несмотря на рост продаж автомобилей, произведенных в России, их доля за год существенно снизилась. Если в прошлом году автомобили российского производства занимали более половины рынка, то теперь на их долю приходится 40,3%», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале агентства.

Вместе с тем, растет доля автомобилей, произведенных в Китае. За год показатель увеличился с 26,6% до 50,7%.

«Как мы видим, пока китайские автоконцерны не спешат разворачивать производство в России, а наращивают импорт, в том числе и ушедших из России брендов», – подчеркнули в НАПИ. Так за год выросли продажи произведенных в КНР машин японских марок Toyota (на 241%) и Mazda (на 189%).

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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