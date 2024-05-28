С российских дорог уберут неэффективные камеры фиксации нарушений

Госавтоинспекция собирается убрать камеры фото- и видеофиксации, которые работаю неэффективно. Об этом сообщил начальник ГИБДД России Михаил Черников на заседании президиума общественного совета МВД РФ.

В настоящее время на дорогах России насчитывается почти 29 тысяч камер фото- видеофиксации. При этом с 1 сентября вступает в силу федеральный закон, в котором четко прописаны участки, где должно располагаться такое оборудование.

Черников отметил, что на таких участках наблюдается снижение аварийности. В ГАИ намерены жестко подходить в тому, чтобы не было излишних камер.

«Я уверен, мы не только подчистим камеры, которые неэффективно работают, но и сумеем их перевести на те участки, где это крайне необходимо, где совершаются ДТП», – добавил Черников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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