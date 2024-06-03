Автодилеры пожаловались в ФАС на кабальные условия со стороны производителей

Ассоциация Российские автомобильные дилеры (РОАД) попросила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить авторынок на предмет наличия элементов монополистической деятельности. Об этом сообщается телеграм-канале организации.

Все претензии ассоциация РОАД озвучила в письме, отправленном на имя заместителя главы ФАС Нелли Галимхановой. Члены союза жалуются на нарушения их прав и законных интересов со стороны дистрибьюторов/производителей, в том числе на навязывание кабальных по своей сути дилерских договоров.

В частности, представители автопрома устанавливают необоснованно короткий срок действия дилерских договоров, несопоставимый со сроком окупаемости дилерских центров. При этом расторгнуть соглашение производители могут в одностороннем порядке и без объяснения причин.

В свободном доступе отсутствуют требования к дилерам (требования к помещениям, оборудованию, персоналу и т.п.), в том числе на случай продажи дилерского бизнеса новым владельцам.

В то же время у производителей есть возможность заключать новые дилерские договоры, несмотря на платежеспособный спрос и рентабельность бизнеса в регионе, что ведет к банкротству как уже существующих, так и новых дилеров.

В РОАД указали на отсутствие обязательства производителей по технической поддержке дилеров в течение всего срока службы автомобиля, а также ограниченный размер компенсаций затрат по гарантийным случаям.

Кроме того, дистрибьюторы и производители навязывают дилерам товары и услуги, а также необоснованно часто требуют проводить ребрендинг дилерских центров без компенсации понесенных расходов.

«Ассоциация РОАД обращается с просьбой запросить у дистрибьюторов/производителей дилерские договоры и осуществить их комплексную проверку на предмет наличия элементов монополистической деятельности, недобросовестной конкуренции и дискриминационных условий по отношению к дилерам, а также условий, ограничивающих конкуренцию», – говорится в письме.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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