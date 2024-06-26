В Ивановской области автобус с пассажирами столкнулся с трактором

В Ивановской области автобус столкнулся с трактором. По последним данным, пострадали 11 человек. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

ДТП произошло около поселка Зыбиха. В пассажирском автобусе, следовавшем из Владимира в Ярославль, находилось 20 человек. От удара транспорт слетел с дороги и опрокинулся.

«Пострадало девять человек, в том числе трое детей, возраст 6-14 лет. Все вышли самостоятельно. Шесть человек, госпитализированы в ОКБ г. Иваново. Трое детей госпитализированы в ОДКБ г. Иваново», – рассказали в МЧС.

В ГИБДД уточнили, что двоим пострадавшим помощь оказана на месте. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Иваново, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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