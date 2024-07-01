Росавиация заставит перевозчиков платить за ремонт аэродромов

Росавиация планирует пополнять фонд капитального ремонта аэродромов за счет сборов с авиакомпаний. Новая ставка сбора за аэронавигацию начнет действовать с августа, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров.

Деньги будут собирать на ремонт 51 аэродрома в разных регионах России. Первым в очереди станет воздушная гавань в Чебоксарах.

«Механизм мы уже обсуждали – за счет повышения ставки сбора за аэронавигацию в 150 руб. Это так называемые пролетные средства, они будут собираться в единый котел. Ждем федеральный закон: как только он будет принят, сразу ставка сбора заработает, ФАС она уже одобрена. Думаю, начиная с августа месяца, мы начнем собирать эти средства», – цитирует Ядрова «Интерфакс».

В Росавиации заверили, что увеличение сбора не приведет к значительному удорожанию билетов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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