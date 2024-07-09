В России будут созданы три речных хаба для отправки грузов в морские порты

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) планирует организовать речные хабы. Они будут действовать в Татарстане, Самарской области и Пермском крае, сообщил глава ведомства Андрей Тарасенко.

Целью создания этих объектов является развитие грузовой базы для речных перевозок и интеграция речных маршрутов с морскими портами.

«Необходимо создать грузовую базу для речных перевозок и, соответственно, состыковать речные маршруты с морскими портами», – сообщил ТАСС Андрей Тарасенко.

В настоящее время, по его словам, только некоторые морские порты готовы принимать грузы с речного транспорта, в то время как большинство портов ориентированы на железнодорожные перевозки. Однако недозагрузка портов на 40% указывает на потенциал более активного использования речных артерий для транзитных перевозок, отметил Тарасенко.

Первые грузы уже начали формироваться в Татарстане, где была отправлена партия зерна по реке в порт Высоцкий в Ленинградской области. Реализация проекта создания речных хабов будет осуществляться за счет различных источников финансирования, и точный объем финансирования пока не определен.

В долгосрочной перспективе также планируется создание четвертого хаба для перевозки грузов на базе речного порта в Подмосковье.

Глава Росморречфлота подчеркнул, что реализация хабов будет осуществляться за счет разных источников. Точный объем финансирования пока не определен. В перспективе также планируется создание четвертого хаба для перевозки грузов на базе речного порта в Подмосковье.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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