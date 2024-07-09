Росавиация: работа аэропортов Астрахани и Волгограда возобновлена

Отменены ограничения на работу аэропортов Астрахани и Волгограда, сообщили в Росавиации. Аэрогавани прерывали прием и отправку самолетов после ночных атак беспилотников на регионы.
«В 09:35 мск ограничения на работу аэропортов Астрахани и Волгограда сняты», – говорится в сообщении ведомства.
В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» два самолета, летевших в Волгоград.
В Росавиации подчеркнули, что меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Напомним, временные ограничения на работу аэропортов Астрахани и Волгограда были введены во вторник в 03:55 мск.
Москва, Наталья Петрова
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