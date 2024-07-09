Нефтебаза горит под Волгоградом из-за атаки БПЛА

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об атаке беспилотников на регион в ночь на вторник, 9 июля. В результате падения обломков БПЛА возникли возгорания на подстанции в городе Фролово и на нефтебазе в городе Калач-на-Дону, уточнил он. На фоне атак беспилотников ограничена работа аэропорта Волгограда. В соседней Астрахани аэрогавань также не принимает и отправляет самолеты после атак БПЛА.

Пожар на подстанции во Фролово ликвидирован, энергоснабжение не прерывалось. «На месте пожара на нефтебазе работают силы противопожарной службы региона и МЧС, угрозы жилым объектам нет», – написал губернатор в своем тг-канале.

Добавим, что после атаки дронов в аэропорту Волгограда ограничили прием и отправку самолетов. На данный момент задерживаются два рейса. Как сообщили в администрации аэрогавани, рейс RedWings WZ2261 из Челябинска перенаправлен на запасной аэродром в Саратов, передает ТАСС.

После атаки БПЛА также ограничены прилеты и вылеты из аэропорта Астрахани. По данным Росавиации, оба аэропорта не принимают и не отправляют самолеты с 03:55 мск в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за ночь над Астраханской областью было нейтрализовано пять украинских беспилотников. Как уточнил глава региона Игорь Бабушкин, БПЛА пытались атаковать объекты на территории северной части области. «Атака была успешно отражена. Пострадавших нет», – написал он в своем тг-канале.

Волгоград, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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