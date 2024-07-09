ПВО сбила 38 украинских дронов над регионами России

Система ПВО обезвредила 38 украинских БПЛА над Белгородской, Курской, Воронежской, Астраханской и Ростовской областями. Никто из мирных граждан в результате атаки не пострадал, в Ростовской области загорелась электроподстанция.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 9 июля киевский режим организовал массированную атаку дронов на российские регионы. Средства ПВО сбили и перехватили три аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, 21 дрон – над Ростовской областью, семь – над Курской областью, два – над Воронежской и пять – над Астраханской.

Главы регионов сообщили, что мирные граждане в результате атаки и падения обломков не пострадали. В Ростовской области воздушная атака привела к пожару на подстанции в Родионово-Несветайском районе. Пожарные смогли приступить к тушению только после того, как территорию проверили саперы.

«Произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. В 06:08 пожар ликвидирован на площади 60 кв. м, проводится охлаждение трансформаторов. Пострадавших нет», – сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube