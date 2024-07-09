Автостраховщики оценили ущерб от мошенников с 2018 года в 31 млрд рублей

С 2018 по 2023 год ущерб от действий мошенников с автостраховками составил более 31,4 млрд рублей. Об этом сообщили во Всероссийском союзе страховщиков.

«Если мы посмотрим, то за шесть лет страховщиками было направлено более 59,5 тысячи заявлений в правоохранительные органы, то есть достаточно высокая активность работы всего страхового рынка во главе с ВСС, и на сумму 31,4 миллиарда рублей», – рассказал вице-президент ВСС Сергей Ефремов.

По его словам, до 90% мошенничеств связаны с каско и ОСАГО. При этом в последние годы идет снижение доли преступлений на этих направлениях.

«Если сравнить 2018 год, тогда было подано 13,5 тысячи заявлений в полицию по выявленным признакам преступления, то уже в 2023 году – 6,6 тысячи, что серьезно меняет ситуацию», – добавил Ефремов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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