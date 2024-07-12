В России хотят штрафовать за скрученный пробег на автомобилях

В Госдуме предложили ввести наказание для тех, кто скручивает пробег на автомобилях для более выгодной продажи. Соответствующее обращение направил зампред комитета ГД по безопасности Анатолий Выборный главе МВД Владимиру Колокольцеву, пишут «Известия».

По мнению автора инициативы, скрученный пробег – это не просто мошенничество, а умышленное создание аварийных ситуаций на дороге. Если владелец неправильно оценивает изношенность машины, это может стать причиной ДТП. Ведь большая часть регламентных работ по замене тех или иных узлов и запчастей напрямую коррелирует с износом

В ГД поступают многочисленные жалобы от населения. Пока показатели одометра будут скручивать безнаказанно, у недобросовестных продавцов будет соблазн «омолодить» машину перед продажей.

«В связи с этим нужны превентивные меры, чтобы мошенник четко понимал: скрутил счетчик – заплатишь сумму, многократно превышающую прибыль от продажи авто с фальшивыми показаниями», – подчеркнул Выборный.

Стоит отметить, что в прошлом году ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила с предложением штрафовать автомобилистов за скручивание пробега на 300 тысяч рублей. Однако законопроект так и не был внесен на рассмотрение в парламент.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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