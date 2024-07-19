«Аэроэкспресс» до аэропорта «Внуково» перестает ходить с 1 августа

Московская компания перевозчик «Аэроэкспресс» в пятницу, 19 июля, сообщила о прекращении курсирования поездов по маршруту «Киевский вокзал – аэропорт «Внуково» с 1 августа, при этом пассажиры, купившие заранее билеты, могут их сдать и вернуть деньги, заполнив форму на сайте.

В сообщении, размещенном в Telegram-канале перевозчика, говорится: «С 1 августа «Аэроэкспресс» завершает оперирование на маршруте «Киевский вокзал – аэропорт Внуково». Железнодорожное сообщение между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково будет сохранено: маршрут будет обслуживаться силами Центральной пригородной пассажирской компании».

«Аэроэкспресс» сосредоточится на развитии маршрутов в аэропорты Шереметьево и Домодедово, а также на развитии автобусного экспресс-сообщения с аэропортами. Как железнодорожные, так и автобусные маршруты компании в аэропорты Шереметьево и Домодедово останутся без изменений. Напомним также, что с 1 июня «Аэроэкспресс» запустил еще один автобусный экспресс-маршрут от станции метро «Ховрино» до терминала D аэропорта Шереметьево. Пассажиры, которые заранее приобрели билеты на «Аэроэкспресс» для поездки в/из аэропорта Внуково в период с 1 августа, смогут их сдать. Для этого необходимо заполнить форму обратной связи на сайте компании», – добавили в «Аэроэкспрессе».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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