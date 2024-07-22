В России хотят ввести экзамен на право управления квадроциклами и снегоходами

В России хотят запретить управлять квадроциклами, трициклами и снегоходами водителям, которые не прошли спецобучение и не получили права категории «A». С такой инициативой выступило Министерство внутренних дел РФ.

«Внести изменения в приказ МВД России от 13 мая 2009 года № 365 «О введении в действие водительского удостоверения» согласно прилагаемому перечню... В разделе 12 для подкатегории «B1» проставляется отметка «MS», подтверждающая право на управление транспортными средствами подкатегории «B1» с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа», – говорится в проекте приказа ведомства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Отметка проставляется при наличии водительского удостоверения категории «A» и при получении права на управление транспортом подкатегории «В1». Это возможно только после освоения основной программы профобучения водителей ТС подкатегории «B1» с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа.

В пояснительной записке указывается, что возникла необходимость в совершенствовании оформления российских национальных водительских удостоверений.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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