Грузоперевозчики жалуются на сбои в работе «Платона» из-за систем РЭБ

Грузоперевозчики в России жалуются на сбои в работе тахографов и бортовых устройств системы для фур «Платон» из-за установленных Минобороны средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В Генштабе и ФСБ проблему не подтвердили, а Минтранс напомнил, что ошибочные штрафы всегда можно оспорить.

Ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» пожаловалась в Министерство транспорта на работу средств РЭБ, которые выводят из строя тахографы и бортовые устройства системы взимания платы за проезд большегрузов по трассам «Платон», передает РБК. Как пояснил президент ассоциации Владимир Матягин, сбои чаще всего происходят у нефтебаз и других стратегических объектов, а в результате перевозчики получают необоснованные штрафы.

Комплексы радиоэлектронной борьбы излучают мешающие сигналы на тех частотах, что и сотовая связи, Wi-Fi, системы радионавигации, такие как ГЛОНАСС и GPS. При этом для подавления настоящих сигналов на больших расстояниях требуется излучение большой мощности. РЭБ направлены против беспилотников, но они могут глушить в зоне воздействия и коммерческие устройства, которые спутниковую навигацию используют. На коротких расстояниях мощность такого излучения может не только подавлять полезные сигналы, но и перманентно выводить из строя некоторые радиоприемники.

По словам Матягина, один из перевозчиков за три месяца получил 65 штрафов каждый по 5 тысяч рублей. Особенно проблема актуальна для областей, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции.

В свою очередь представитель «Платона» сообщил, что оператор «не располагает информацией» о возможном влиянии РЭБ на средства системы. Там также напомнили, что оператор не наделен полномочиями по привлечению владельцев транспортных средств к административной ответственности за несоблюдение требований российского законодательства.

Генштаб и ФСБ России не подтвердили информацию о том, что развернутые Минобороны средства РЭБ, предназначенные для подавления сигналов спутниковой навигации, могут выводить тахографы и устройства взимания платы «Платон» из строя, «о чем свидетельствует опыт использования широкой номенклатуры технических средств с функцией определения текущих координат в условиях искажения сигналов глобального навигационного поля».

В свою очередь в Минтрансе со ссылкой на позицию МВД напомнили, что КоАП предусматривает освобождение от штрафов и вынесение устного замечания водителю, также есть возможность обжаловать уже выписанные штрафы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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