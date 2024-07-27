В Татарстане утром ограничивали работу аэропортов

Временные ограничения введены на работу двух аэропортов в Татарстане – аэрогаваней Казани и Нижнекамска. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Оба аэропорта не принимают и не отправляют самолеты с 9:30 мск. Ограничения введены «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», сказано в сообщении представителя ведомства.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», – отметили в Росавиации.

В пресс-службе аэропорта Казани сообщили, что аэропорт временно закрыт до особого распоряжения органов управления воздушным движением. Направляющиеся в аэрогавань рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Ульяновск.

Надо отметить, работу аэропортов Казани и Нижнекамска ранее ограничивали в апреле, мае и июне из-за угрозы атаки украинских беспилотников.

Обновлено. В Росавиации сообщили о возобновлении работы аэропортов Казани и Нижнекамска.

«В 11:00 мск ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты», – говорится в сообщении ведомства. За время действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли пять самолетов, летевших в Казань.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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