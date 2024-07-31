В Минтрансе РФ признали деградацию состояния дорог страны

Состояние федеральной сети дорог в России деградирует. В первую очередь необходимо привести к нормативу уже имеющиеся трассы, прежде чем начинать строить новые. Такого мнения придерживается министр транспорта РФ Роман Старовойт.

«К сожалению, по разным причинам мы сейчас видим деградацию федеральной сети в том числе. Региональная тоже, муниципальная еще в более сложном положении находится. Но у нас всегда федеральная сеть была флагманом и ориентиром. К сожалению, с 2020 года мы видим постепенное снижение [качества]», – цитирует министра ТАСС.

Согласно транспортному нацпроекту, приоритетным является приведение дорог в нормативное состояние. «Конечно, в первую очередь мы должны закончить, не начинать новые большие стройки <...>. Мы их начнем, если будут дополнительные возможности. В первую очередь нужно закончить начатое, чтобы у нас не оставалось недостроек. И, конечно, опережающим темпом приводить в норматив, осуществлять ремонт, капитальный ремонт и содержание», – отметил Старовойт.

Ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить долю соответствующих нормативным требованиям федеральных автомобильных дорог и дорог крупнейших городских агломераций до 85% к 2030 году.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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