Очередь на подходах к Крымскому мосту превысила 2,3 тысячи машин

Автомобильная очередь перед Крымским мостом с обеих сторон превысила 2,3 тысячи машин. Желающим выехать с полуострова или попасть на него придется ждать более трех часов, сообщил телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

«На 10:00 в очереди со стороны Тамани находится 1200 транспортных средств, со стороны Керчи – 1105 транспортных средств. Время ожидания более трех часов», – говорится в сообщении.

Ранним утром движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали и возобновили лишь четыре часа спустя. До этого в очереди со стороны Тамани находились 90 автомобилей, а со стороны Керчи проезд был свободен.

Накануне в то же время в очередях к пунктам досмотра на Крымском мосту скопилось более тысячи автомобилей.

Симферополь, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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