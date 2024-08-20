Главу МВД попросили увеличить штраф за езду без номеров

В России предложили в десять раз увеличились штраф за езду без регистрационных номерных знаков. Соответствующее обращение направлено министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.

«Законодатели просят ужесточить административное наказание в отношении водителей, нарушающих правила дорожного движения РФ в части сокрытия автомобильных номеров, чтобы избежать административного наказания», – рассказал ТАСС спикер парламента Адыгеи Владимир Нарожный.

Инициатива касается ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ (Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками). Депутаты парламента (Государственного Совета – Хасэ) Адыгеи предлагают повысить штраф с 500 рублей до 5 тысяч, а по ч. 2 – лишать прав на срок от трех до шести месяцев вместо одного года и трех месяцев.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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