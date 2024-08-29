МВД пересмотрит штрафы за скорость для убегающих от дронов в приграничье

Волонтеры попросили ГИБДД не штрафовать водителей в приграничных регионах, где часто происходят атаки беспилотников. Люди уезжают от дронов, а затем получают уведомление о штрафе за превышение скорости. В МВД уточнили, что пересмотр выданных постановлений проводится на основании обращений граждан.

Предложение аннулировать штрафы за скорость, полученные жителями «приграничных областей», и не привлекать к ответственности во время военной операции поступило главе ГИБДД Михаилу Черникову. На штрафы жаловались волонтеры, помогающие эвакуирующимся, передает РБК.

В настоящее время активисты заклеивают или снимают номера автомобилей, чтобы избежать наказания. Однако наиболее простым решением будет отключение части дорожных камер, считает член думского комитета по безопасности Султан Хамзаев. Он призвал правоохранителей сформировать механизм освобождения от штрафов.

В МВД в ответ на это предложение пояснили, что на территориях, где действует режим контртеррористической операции (КТО), сотрудники ГИБДД уже применяют «особый порядок» и не привлекают к ответственности водителей, если нарушение совершенно в условиях «крайней необходимости» или признано «малозначительным».

Инспекторы опираются на статьи 2.7 и 2.9 КоАП. Пересмотр вынесенных постановлений проводят на основании обращений граждан, добавило министерство. Режим КТО действует сейчас в Курской, Белгородской и Брянской областях.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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