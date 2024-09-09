ГИБДД ввела новое требование для автошкол

Учеников российских автошкол перестанут допускать к экзамену на вождение без действующего заключения ГИБДД. Соответствующее указание дал глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Заключение о соответствии выдается российским автошколам при соблюдении ряда требований, в число которых входит наличие своего парка автомобилей, автодрома, классов и наглядных пособий.

Ранее, когда срок такого заключения у автошколы истекал, кандидатов все равно могли отправлять на сдачу экзаменов в ГИБДД. При этом возникали проблемы, если ученик сдал экзамен, ему могли выдать водительское удостоверение, но затем аннулировать его, так как подготовка в автошколе велась с нарушениями.

Теперь сотрудники ведомства будут в режиме реального времени следить за сроком действия таких заключений, пишет «Российская газета». Информация будет автоматически вноситься в систему ФИС ГИБДД-М. Допуск кандидата будет проверяться инспектором, а автошколе за нарушения может грозить ответственность вплоть до отзыва лицензии.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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