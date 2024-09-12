Мурманские аэропорты вернулись к штатной работе

Росавиация отменила ограничения на работу аэропортов в Мурманской области. За время закрытия воздушной гавани в Мурманске курс пришлось изменить одному самолету.

«В 14:10 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Мурманск (Мурмаши) и Апатиты (Хибины) сняты. В период действия временных ограничений на запасной аэродром в Архангельск (Талаги) ушел один самолет, выполнявший рейс в Мурманск», – сообщили в Росавиации.

Авиационные власти ограничили работу аэропортов в регионе около 09:35 мск для обеспечения безопасности гражданских перелетов.

Мурманск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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