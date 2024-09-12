Аэропорты Мурманска и Апатит закрывают второй день подряд

В Мурманской области введены временные ограничения на работу аэропортов Мурманска Мурмаши и Апатит Хибины. Об этом сообщили в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня, 12 сентября, с 09:35 МСК на работу двух аэропортов в Мурманской области – Мурманска (Мурмаши; код ICAO: ULMM) и Апатит (Хибины; ULMK) – введены временные ограничения», – написал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Отмечается, что экипажи воздушных судов, службы аэропортов и авиадиспетчеры принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Накануне Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта Мурманска в целях безопасности. Позже глава региона Андрей Чибис сообщал, что на область совершаются налеты вражеских беспилотников, которые уничтожаются системой ПВО.

Мурманск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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