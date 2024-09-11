Чибис рассказал об атаке дронов ВСУ на Мурманскую область

Украинские боевики предприняли атаку с помощью беспилотников на Мурманскую область, подтвердил глава региона Андрей Чибис. Он сообщил, что система ПВО работает по воздушным целям.

«На нашу область совершаются налеты вражеских беспилотников. Все необходимые меры по повышению безопасности принимаются, ПВО работает по уничтожению вражеских БПЛА», – сказал губернатор в видеообращении.

Он призвал жителей региона с понимаем отнестись к ограничениям, введенным в связи с опасностью воздушной атаки, и проявить бдительность.

Ранее Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Мурманска. Часом позже ограничения введены в воздушной гавани Апатитов в том же регионе.

Мурманск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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