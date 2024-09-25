Водителей в России могут начать штрафовать за курение электронок за рулем

Минтранс предлагает расширить список запрещенных устройств, которыми нельзя пользоваться за рулем. Под запрет попадут электронные сигареты. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash».

Поправки предлагается внести в пункт 2.7 ПДД. Если изменения будут приняты, то водителям грозит штраф в размере 1,5 тысячи рублей за использование электронных сигарет и вейпов во время вождения.

В настоящее время камеры фиксируют нарушение, если водитель говорит по телефону, держа устройство возле уха. Предполагается, что пользоваться смартфоном можно только с помощью удерживающих устройств, которые освобождают руки.

Теперь же предлагается пополнить список электронными сигаретами и другими устройствами для курения табака. Более того, инициатива предусматривает и ужесточение при использовании водителями телефона. Камеры будут фиксировать и другие действия автолюбителей за рулем, например, просмотр видео на смартфоне или переписку.

Отмечается, что проект находится на этапе публичного обсуждения, дорабатывать его будут до 10 октября.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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