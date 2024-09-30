Иностранные авиакомпании заняли почти половину российского рынка перевозок за рубеж

Иностранные авиакомпании занимают больше 40% российского ранка международных авиаперевозок, что выше исторических уровней. В Минтрансе заявили, что это свидетельствует о заинтересованности иностранных государств установить с Россией прямое авиасообщение в целях расширения сотрудничества.

По итогам семи месяцев текущего года российские авиакомпании перевезли за границу 15,1 млн пассажиров, а иностранные – 10,3 млн. В 2019 году доля иностранных авиакомпаний в сегменте международных перевозок составляла 25,7%, в 2022 году она достигала 42%. В этом году мы наблюдаем разворот. По семи месяцам доля иностранцев – около 40%. Такой показатель у иностранцев является повышенным по сравнению с историческими уровнями.

«Российский рынок теперь занимает большую долю в перевозках у всех российских авиакомпаний. При этом перевозки в июле этого года российскими авиакомпаниями на заграничных рейсах составили 2,7 млн пассажиров, а иностранцы [перевезли] уже 1,9 млн», – рассказал РБК первый заместитель гендиректора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

Ситуация с полетами из России за рубеж изменилась в 2022 году, после начала СВО на Украине и последовавших после этого западных санкций. США, ЕС и ряд других стран закрыли свое воздушное пространство для самолетов российских компаний. В результате перевозчики лишились многих заграничных направлений. Вместе с тем западные лизингодатели, сдававшие самолеты в аренду российским компаниям, потребовали вернуть суда, так как санкции запретили такие контракты. Россия решила оставить самолеты в стране, чтобы иметь возможность продолжать эксплуатировать их. Примерно 40% западного флота впоследствии было выкуплено в российскую собственность. Часть этих судов эксплуатируется теперь на международных рейсах.

В пресс-службе Минтранса подчеркнули, что будут продолжать работу над повышением мобильности населения – это основная цель ведомства. В министерстве напомнили, что Россия в ответ на западные санкции ввела запрет на полеты перевозчиков из недружественных стран. В связи с чем количество иностранных авиакомпаний, выполняющих полеты в РФ, сократилось.

Увеличение доли зарубежных перевозчиков не вызывает опасений, а, наоборот, «свидетельствует о заинтересованности иностранных государств установить с Россией прямое авиасообщение в целях расширения сотрудничества». Кроме того, развитие международного рынка авиаперевозок позволяет гражданам нашего государства активно путешествовать, отметили в Минтрансе.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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