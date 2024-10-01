В России будут лишать прав водителей, скрывающих номера авто

В России будут лишать водительских прав за применение устройств, которые скрывают госзнаки. Соответствующий законопроект одобрила Госдума.

Инициатива предусматривает ужесточение наказания для водителей, которые устанавливают на свои авто устройства, не позволяющие идентифицировать госзнак. Документ принят с целью усиления мер административной ответственности за правонарушения посредством выделения в специальный состав.

Административное наказание за такое правонарушение предполагает лишение права управления транспортными средствами (ТС) на срок от одного года до 1,5 года с конфискацией перечисленных выше устройств.

Кроме того, за повторное управление машиной без госномеров или с применением скрывающих их устройств также предусмотрено лишение прав на срок до 1,5 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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