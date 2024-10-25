В 2024 году российский флаг на автомобильных номерах станет обязательным

В России до конца 2024 года размещение изображения российского флага на автомобильных номерах станет обязательным. Об этом рассказали в Госавтоинспекции «Парламентской газете».

«Техническим комитетом по стандартизации ведется работа по внесению необходимых изменений в государственный стандарт, срок завершения которой установлен до конца текущего года», – сообщили изданию в ГАИ.

Требования к автомобильным номерам установлены ГОСТ Р 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования». Сейчас в этом стандарте в пункте 3.4 написано, что на большинстве регистрационных знаков должна быть надпись RUS, а вот изображение российского флага допускается дополнительно, то есть необязательно.

Стоит отметить, что обязательное размещение триколора коснется всех водителей без исключения. Так как по статье 12.2 КоАП предусмотрен штраф 500 рублей за управление машиной с регистрационными знаками, не соответствующими стандарту.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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