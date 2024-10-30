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Среда, 30 октября 2024, 10:04 мск

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Россиян предупредили о появлении «черного льда» на дорогах

Температуры воздуха в России все чаще опускаются ниже нуля, что может привести к такому опасному явлению как «черный лед». Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Черным льдом» называют тонкую гололедицу, когда толщина ледяной корки составляет 0,5-1 мм. Этому может способствовать несколько условий. В частности, адвекция холода (локальное перемещение холодного воздуха), понижение температур приземного слоя до близких к нулю, а также легкие заморозки.

Такое явление опасно тем, что льда не видно на дороге. Поэтому водителям и пешеходам нужно быть крайне осторожными.

По прогнозу синоптика, на Урале и в Сибири толщина корки уплотненного снега местами может достигать 3-8 мм.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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