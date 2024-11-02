Автошколам в России разрешат дистанционное обучение

Министерство просвещения предлагает разрешить автошколам проводить обучение в дистанционном формате. При этом будет увеличено число часов для вождения по городу в рамках курса. Об этом говорится в проекте приказа образовательного ведомства, который опубликован на портале федеральных проектов нормативно правовых актов

На основании проекта приказа автошколы будут разрабатывать программы обучения кандидатов в водители с 1 сентября 2025 года, документ приходит на смену действующему с 2022 года приказу. Как уточнили в ведомстве, нововведения потребовались для повышения качества обучения, пишет «Коммерсант».

Ранее практика дистанционного обучения в автошколах использовалась во время пандемии коронавируса, тогда лекции транслировались с помощью различных видеоплатформ. Этот процесс был бесконтрольным, он сводился к сокращению программ либо к самоподготовке, которая запрещена.

Теперь же при дистанционном обучении будут использоваться только госинформсистемы, которые работают через авторизацию на портале «Госуслуг». Это позволяет фиксировать посещаемость занятий и успеваемость студентов.

Помимо этого, среди новых требований есть обязательное ознакомление будущих водителей с термином «опасное вождение» и электронными документами. Также предлагается перераспределить учебную нагрузку: на вождение в городе выделят 42 обязательных часа вместо нынешних 38.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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