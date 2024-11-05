В Госдуме предложили штрафовать на 20 тысяч за шумные автомобили

Депутаты Госдумы предложили увеличить штраф за шумные автомобили и мотоциклы в 40 раз. Наказание для граждан может вырасти с 500 рублей до 20 тыс. рублей, передает ТАСС.

Авторы законопроекта от фракции ЛДПР предложили внести поправки в КоАП РФ. Граждан за использование транспортных средств с превышением уровня шума и загрязняющих веществ предлагается штрафовать на 20 тыс. рублей. Должностным лицам за допуск такого транспорта к использованию может грозить наказание в сумме 20-30 тыс. рублей.

Депутаты отметили выросшее число жалоб на любителей громко включать музыку в машине ночью или лихачить, мешая гражданам громкими звуками. Существенный рост штрафов «будет отвечать актуальной ситуации в обществе», указано в пояснительной записке.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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